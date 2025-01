Horóscopo do dia para Touro: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Touro: nascidos entre 21 de abril a 20 de maio

O regozijo há de perdurar, porque as perspectivas são motivadoras de alegria. Logo mais as mesmas dores de cabeça de sempre voltarão a surgir, mas é possível você preservar uma ponta de alegria ao longo do ano inteiro.