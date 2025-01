Horóscopo do dia : confira a previsão para os 12 signos em 04 de janeiro

Neste sábado (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 04/01 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Trocar ideias com a mente aberta é um exercício indispensável, tanto quanto aqueles que você faz para manter o corpo em dia, flexível e forte. Trocar ideias com a mente aberta rejuvenesce sem muito esforço. Em frente.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Das cinzas que as agruras deixaram renasce a esperança, não apenas como um exercício pueril e ingênuo de relacionamento com o futuro, mas como prova de que a vida é eterna, não importa quantas vezes nós morramos.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Diante das complexidades que sobraram do ano passado e as novas que sua alma percebe vindo por aí, nada melhor do que exercitar o discernimento para distinguir o que é realmente importante do que é descartável.