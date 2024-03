Quando uma pessoa faz seu mapa astral, percebe que é um conjunto de informações que utiliza a posição dos astros no momento do nascimento. Entre os elementos que compõem um mapa astral, estão oito planetas do sistema solar, são eles: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão — este último que, na astronomia, é considerado um planeta anão.