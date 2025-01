Gisele Bündchen exibe barriga de grávida em vídeo

Gisele publicou novo vídeo no Instagram.

A modelo Gisele Bündchen mostrou sua barriga de grávida em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (29). Ela está à espera de seu terceiro filho , fruto do relacionamento com o instrutor de jiu-jítsu Joaquim Valente.

A modelo já é mãe de Benjamin, 14 anos, e Vivian, 11, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady. Ela assumiu o relacionamento com Joaquim Valente em março do ano passado.