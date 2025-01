Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio anunciam separação: "Fica a tristeza por algo que se rompeu"

Fernanda Paes Leme anunciou o fim o relacionamento com Victor Sampaio. O casal, que estava junto desde 2021, tem uma filha, Pilar, de nove meses. A atriz compartilhou um longo texto nos stories do Instagram para falar sobre a separação, destacando que "não houve nenhum fator externo" e que a decisão não foi "tomada no calor de algum momento".