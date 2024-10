Amor que ficou Notícia

"Sem ele, a minha vida não se cumpriria", declara Fernanda Montenegro sobre o marido, que morreu em 2008

Atriz está prestes a ser homenageada no programa "Tributo", que vai ao ar no dia 16 de outubro, quando ela completa 95 anos. Durante as gravações da atração, ela falou sobre o companheiro de vida, Fernando Torres, com quem teve dois filhos

02/10/2024 - 14h27min Atualizada em 02/10/2024 - 15h37min