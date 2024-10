Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula de Neymar, interagiu com comentários nas redes sociais com indiretas a Bruna Biancardi, esposa e mãe da segunda filha do jogador. Nas postagens curtidas por Amanda, internautas afirmavam que Bruna estaria competindo sozinha e que, no lugar da modelo, não se sentiriam confortáveis em deixar a filha com a madrasta.