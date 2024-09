Anos depois Notícia

Lady Gaga revela por que ignorou os boatos de que era um homem: "Não me sentia vítima"

Cantora participou do programa "What's Newt? The Future with Bill Gates" de Bill Gates e rompeu o silêncio sobre a questão que começou no início da sua carreira

19/09/2024 - 19h14min Atualizada em 19/09/2024 - 19h15min