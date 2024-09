Em 2017 Notícia

Angélica relembra quando Madonna esteve na sua mansão para uma festa de casamento: "Foi um bafo"

Caso ocorreu quando Guy Oseary, empresário da Rainha do Pop, celebrou a união com a modelo brasileira Michelle Alves em 2017 na mansão da apresentadora. Ela ainda contou que deixou a cantora à vontade no local

05/09/2024 - 17h11min Atualizada em 05/09/2024 - 17h19min