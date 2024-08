Disputa pela coroa Notícia

Talita Hartmann, gaúcha que ganhou o Miss Grand Brasil 2024, está entre as favoritas ao prêmio internacional, indica site

Modelo de São Vicente do Sul venceu a etapa nacional na última semana e vem sofrendo com ataques nas redes sociais. Renomado portal do universo miss projetou quem pode levar o título mundial

14/08/2024 - 17h45min Atualizada em 14/08/2024 - 17h49min