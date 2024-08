No "Surubaum" Notícia

Claudia Raia revela que conversa sobre sexo com os filhos: "Sempre normalizei"

Ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, a atriz contou que pretende tratar do tema com a mesma naturalidade com o caçula, Luca

21/08/2024 - 13h41min Atualizada em 21/08/2024 - 14h37min