Leandro D'Lucca, marido de Cleo, utilizou as redes sociais para falar sobre o motivo de não ter viajado com a atriz e cantora para a cidade de Atins, no Maranhão. O empresário de 41 anos disse que ficou em casa, em São Paulo, porque continua se recuperando de um acidente que sofreu em junho. Na ocasião, ele caiu de skate e sofreu um traumatismo craniano.