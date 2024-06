Solteira e seletiva Notícia

Yasmin Brunet diz que "não preza muito pela beleza" na hora de escolher pretendentes

No programa "Na Cama com Pitanda", a modelo afirmou que está aberta para conhecer novas pessoas, mas não tem se interessado por ninguém. Desde que se separou do surfista Gabriel Medina, em 2022, não assumiu publicamente nenhum outro relacionamento

20/06/2024 - 11h12min Atualizada em 20/06/2024 - 12h28min