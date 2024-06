Nostalgia Notícia

Viviane Araujo é elogiada por fãs após aceitar participar de documentário sobre Belo: "Maturidade máxima"

Projeto sobre a vida do cantor deve ser lançado ainda neste ano no Globoplay e abordará polêmicas como a prisão por tráfico de drogas em 2002 e as acusações de ter traído a rainha do Carnaval

25/06/2024 - 10h17min