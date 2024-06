O músico Lucas Lima homenageou o filho, Theo, pelo aniversário de 10 anos com um texto compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (24). O menino é fruto da relação com Sandy, de quem ele se separou no ano passado. Na publicação no Instagram, além de elogios ao filho, o músico também agradeceu a ex-esposa pela parceria na criação do pequeno.