A médica Natália Loewe Becker, esposa do ex-goleiro do Internacional Alisson Becker, precisou esclarecer um mal-entendido das redes sociais na última quarta-feira (5). Internautas começaram a afirmar que ela seria Natalia Becker, dona de uma estética de São Paulo, que está sendo indiciada por homicídio com dolo eventual pela morte de um paciente, após um procedimento envolvendo o peeling de fenol.