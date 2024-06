Beatriz Reis, 24 anos, revelou que ainda não beijou ninguém desde que saiu do Big Brother Brasil 24. A ex-sister, que esteve presente no evento solidário promovido por Patrícia Poeta para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul na última segunda-feira (17), explicou que, apesar da personalidade extrovertida, é mais contida nesse aspecto da vida.