A apresentadora Monique Evans, 67 anos, e a Dj Cacá Werneck, 37, comemoraram a união de quase 10 anos com uma cerimônia de casamento na quinta-feira (16). As duas reuniram 230 convidados em uma celebração no salão Além do Sonho, localizado em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, com um investimento de cerca de R$ 800 mil.