Discreta com relação à vida pessoal, Ana Maria Braga refletiu, durante sua participação no programa Conversa com Bial, exibido na madrugada de quarta-feira (1º), sobre as críticas que recebe por se relacionar com homens mais novos. A apresentadora de 75 anos namora há três anos com o jornalista Fábio Arruda, de 53.