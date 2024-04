Samara Felippo está exigindo a expulsão de duas alunas acusadas de praticar racismo contra sua filha de 14 anos na escola de alto padrão Vera Cruz, localizada na zona oeste de São Paulo. Conforme a atriz e a instituição de ensino, as duas meninas do 9° ano teriam pego o caderno da jovem, que é negra, arrancaram páginas e escreveram uma ofensa de caráter racial em uma folha. Posteriormente, o objeto foi deixado no setor de achados e perdidos.