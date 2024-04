Frances Bean Cobain, filha do ícone do grunge Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, publicou uma homenagem ao pai nesta sexta-feira (5), data em que se completam os trinta anos da morte do artista. Atualmente com 31 anos, ela desabafou sobre o desejo de ter crescido junto ao músico e como a morte dele moldou sua vida nos anos posteriores.