Fernanda Bande, 32 anos, ainda está aprendendo a lidar com as mudanças que o BBB 24 provocou na vida profissional e pessoal dela. A niteroiense, que vive um relacionamento há nove meses com o educador físico Daniel Gregg, 43, explicou porque um de seus principais receios dentro do programa era sair e descobrir que seu namoro poderia ter chegado ao fim.