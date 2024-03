A rainha Camilla, 76 anos, foi a primeira consorte a liderar uma longa tradição de Páscoa da família real, que começou em 600 d.C. No Royal Maundy Service, ela distribuiu presentes no lugar do rei Charles III. O monarca se ausentou da cerimônia nesta quinta-feira (28), mas deve se reunir com a família nos compromissos de domingo em meio ao tratamento contra o câncer, conforme informou a revista People.