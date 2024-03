Não é de hoje que a mudança de visual da cantora sertaneja Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, chama a atenção do público nas redes sociais. Após a artista mostrar sua rotina de treinos nos últimos dias, seu corpo virou novamente alvo de comentários. Na manhã desta terça-feira (26), ao perceber que as visualizações em sua página do Instagram estavam acima do normal, ela decidiu falar sobre o assunto nos Stories e detalhou seu processo de emagrecimento.