Mais que um ícone fashion dos anos 90: três momentos marcantes da carreira de Jennifer Aniston 

"Friends", "Marley e Eu" e "The Morning Show" são algumas das produções estreladas pela atriz.

Quando estreou em 1994, Friends revelou diversos talentos que marcaram a cultura pop e que recebem o carinho do público até hoje. Entre eles, Jennifer Aniston , que comemora 56 anos nesta terça-feira (11).

Nascida na Califórnia, nos Estados Unidos, a atriz não apenas conquistou popularidade com a sitcom, mas também se tornou um dos maiores nomes da televisão na época.

Da comédia ao drama

Em sua carreira, Jennifer Aniston já mostrou que sabe aproveitar todos os gêneros do audiovisual. Um dos seus papéis mais aclamados desde Friends, é Alex Levy de The Morning Show, série da Apple TV+.

Apesar de estar no formato que a consagrou, a atriz também já brilhou no cinema ao estrelar Cake – Uma Razão para Viver (2014), filme que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em drama, e nos longas Quero Ficar com Polly (2004), Marley & Eu (2008) e Esposa de Mentirinha (2011).