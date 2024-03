A cantora Kali Uchis, 30 anos, compartilhou, nesta quinta-feira (14), que deu à luz o primeiro filho, fruto do relacionamento com o rapper Don Toliver, 29. Sem mencionar a data de nascimento e o nome da criança, a artista publicou um vídeo em seu perfil no Instagram no qual revela que o bebê é um menino e mostra cenas da família após o parto.