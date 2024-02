Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, utilizou as redes sociais na noite de segunda-feira (26) para contar que a nora e o filho do sertanejo, Amabylle Eiroa e Igor Camargo, não desistiram do processo que movem contra ela. A influenciadora está sendo acusada de ter criado e mantido um perfil falso para atacar a família do companheiro.