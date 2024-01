A ex-BBB Hariany Almeida decidiu romper o silêncio e esclarecer os rumores de um possível desentendimento entre ela e a concunhada, Virgínia Fonseca. Namorada de Matheus Vargas, quinto filho do cantor sertanejo Leonardo, Hariany foi acusada de não ter um bom relacionamento com a esposa de Zé Felipe, uma vez que as duas nunca foram vistas interagindo publicamente.