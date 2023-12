Zilu Godoi postou uma série de vídeos nos stories entre a noite de quarta-feira (20) e a madrugada desta quinta (21) para rebater acusações do ex-cunhado, Wellington Camargo. O irmão de Zezé teria compartilhado uma indireta à empresária após ela afirmar que não passaria o Natal no Brasil com a família, o que deu início a uma troca de denúncias entre os dois.