A Justiça de São Paulo negou nesta terça-feira (19) o pedido de suspensão de execuções de dívidas solicitado pelo empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann. Conforme informações da Folha de S. Paulo, no início de dezembro, os advogados do empresário haviam ingressado com uma ação cautelar de urgência solicitando a interrupção, por um prazo de 60 dias, das cobranças de débitos adquiridos por uma das empresa que ele tem sociedade com a apresentadora.