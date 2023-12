Chico Veiga, o Chico Moedas, utilizou os stories do Instagram nesta segunda-feira (11) para falar sobre o período conturbado que viveu nesses últimos três meses após o término com Luísa Sonza. Sem mencionar nomes, o youtuber pediu desculpas aos seguidores e agradeceu as mensagens que recebeu ao longo do tempo.