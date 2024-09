A calça jeans é provavelmente o item mais icônico do vestuário, independente do gênero ou estilo. Com uma variedade infinita de cortes, caimentos, lavagens e cores, é impossível não encontrar um modelo que agrade. Por sua atemporalidade, a peça nunca sai de cena, e, nos próximos meses, a lavagem escura, conhecida como índigo, é a grande aposta para protagonizar os looks.