A moda, com sua eterna rotação, garante que peças hit de outrora ganhem revival a cada temporada. A favorita da vez é daquelas bem polêmicas: a calça capri, também chamada de corsário. Surgida no final dos anos 1940, tornou-se mais proeminente durante os anos 1950 e 1960. A última aparição da peça foi no período Y2K, mas parece que 2024 vai recebê-la de volta de braços abertos.