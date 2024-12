Mercúrio iniciou sua última retrogradação de 2024 no dia 25 de novembro. Este é um marco no céu astral e indica um período de revisões, convidando a olhar com mais cuidado para os planos pessoais, uma vez que este fenômeno tende a nos tirar do piloto automático. Ou seja, até o dia 15 de dezembro, a energia astrológica sugere uma pausa estratégica para a retomada da consciência.