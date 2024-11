A partir desta semana, a chegada do planeta Vênus no signo de capricórnio sugere uma nova temporada para o amor. O posicionamento astrológico indica o retorno das ações empreendidas nos relacionamentos. Capricórnio é o signo relacionado à maturidade e ao tempo. Por isso, nas próximas semanas, será possível perceber uma nova intenção no campo afetivo, uma procura por mais companheirismo e comprometimento.