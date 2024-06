O mês de junho traz uma forte energia e vibração do signo de Gêmeos. Ainda que seja um momento propício para explorar novos lugares e oportunidades, além de conhecer pessoas e ambientes, alguns pontos do céu astrológico podem sugerir um momento de desafio. Portanto, será preciso ter resiliência, flexibilidade e jogo de cintura para lidar com o que está fora do planejado.