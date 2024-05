Quando me perguntam por que gosto tanto de Londres, que é considerada uma cidade difícil, destaco logo o que me atrai nela: a mistura de vanguarda com polidez. A gente sabe que para romper padrões, é preciso ousadia, e ousadia raramente está relacionada aos bons modos. A pessoa arrojada se coloca de forma quase afrontosa, é assim que ela consegue ser vista e escutada, é o jeito que ela estimula o mundo a sair do comodismo e dar um passo à frente. A vanguarda é o motor que faz o mundo avançar e este motor faz barulho.