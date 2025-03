Selva de Darién deixa de ser corredor migratório para os EUA, diz presidente do Panamá

O fluxo de migrantes que transitam por essa selva caiu a níveis ínfimos pelo temor das deportações maciças ordenadas pelo governo do republicano Donald Trump, após servir de rota nos últimos três anos para um milhão de migrantes que iam para os Estados Unidos.

"Fechamos uma operação que começou no ano de 2016", quando aumentou notoriamente a migração no Darién, disse Mulino em coletiva de imprensa. "Hoje, em março, chegamos a 112 [migrantes que cruzaram o Darién], é uma diminuição importantíssima", acrescentou.

Agora "vem o outro fluxo, o que vem do norte, que começa a subir", disse Mulino em alusão aos migrantes que, após descartar ir aos Estados Unidos por temor das deportações, voltam do México e de outras nações centro-americanos rumo à América do Sul.