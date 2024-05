No instante em que escrevo esta crônica, volta a chover. Estou no décimo andar de um prédio em Porto Alegre, em um bairro afastado do lago Guaíba, que a gente chama de rio, e me sinto protegida, parece que nada poderá atingir minha família, a não ser o desabastecimento de água e luz, que não se compara ao que tantas outras famílias perderam. Ainda assim, a segurança é tênue, a consciência dessa tragédia nos encharca também, nós que assistimos o drama pela tevê e redes sociais. A nós, cabe esta lavagem a seco.