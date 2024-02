Não há nada melhor do que um lanche rápido e saboroso para curtir os dias de verão. Seja na praia, na piscina ou no sofá de casa, um bom sanduíche é sempre uma ótima opção. E, para variar no tradicional queijo e presunto, a chef Nati Tussi compartilhou algumas receitas de sandubas mais elaborados, com diferentes tipos de pães, para você testar e se divertir em casa.