Que picanha é uma peça valorizada no Brasil todo mundo sabe. A novidade é que o prato figura entre os cem melhores do mundo, segundo afirma o TasteAtlas — enciclopédia gastronômica digital.

De acordo com o banco de dados da plataforma, baseada em 367.847 avaliações para 11.258 pratos, a picanha ocupa o 3º lugar no ranking global, que também destaca outras duas receitas brasileiras: o escondidinho , em 30º, e a moqueca baiana , em 78º. A lista completa, divulgada em dezembro de 2024, você confere aqui .

Picanha

Fresco, macio e com generosa capa de gordura, o corte, que fica na parte traseira do animal, é um dos preferidos dos brasileiros quando o assunto é churrasco. Não à toa, integra o menu das principais churrascarias do país.

Escondidinho

Prato versátil e amado, o escondidinho é caracterizado pelas camadas de purê de batatas. Originalmente, a receita leva carne seca, mas pode ser adaptada com carnes bovina, suína, de aves ou de frutos do mar, como peixes e camarão.

Moqueca Baiana

Tipicamente brasileiro e com influências indígenas, africanas e portuguesas, o ensopado de frutos do mar é originário da Bahia. Consiste em peixe branco, camarões e outras espécies de frutos do mar, temperados com leite de coco e óleo de dendê. Geralmente, acompanha arroz, farofa e vegetais.