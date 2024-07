Com a chegada do inverno, a região serrana fluminense se transforma em um cenário encantador, onde o frio traz não apenas temperaturas baixas, mas também uma temporada repleta de eventos e atividades. Petrópolis, no Rio de Janeiro, se tornou um dos destinos preferidos dos cariocas, fluminenses e turistas de outros estados que lá celebram a cultura e a história desta cidade. Agora, o município ganhou um outro atrativo que vem se tornando parada obrigatória para quem ama comida boa. Trata-se do recém-inaugurado Fuego Marambaia, localizado dentro do empreendimento imobiliário Fazenda Marambaia, no distrito de Corrêas.