De 19 a 29 de setembro, Gramado recebe o evento Gaúchos - Festival da História, Cultura e Tradição. Serão dez dias de celebração à cultura do Rio Grande do Sul com atrações que unem circuito gastronômico, música e dança, piquete, roda de chimarrão, decoração temática, exposições e atrações dedicadas às crianças. Realizado pelo Instituto RSNASCE, o projeto leva para a cidade uma programação gratuita em diferentes locais.