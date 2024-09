A abertura da Expointer na Casa RBS teve um gostinho especial. No último sábado (24), Diogo Carvalho, do Destemperados, e Gisele Loeblein, colunista de Zero Hora, receberam representantes do setor da carne, do vinho e do azeite para debaterem o terroir gaúcho e a importância da cultura desses três produtos para a economia do Rio Grande do Sul.