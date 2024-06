Com um golaço de fora da área de Lucas Barbosa, aos 6 minutos e 10 segundos do segundo tempo, e um gol de falta de Jean Carlos, aos 52 minutos, o Juventude venceu o Vasco pela décima rodada do Brasileirão série A. Mas, acredite, o placar é o que menos importa nesse momento. Demos o pontapé inicial do Comida de Estádio, projeto de Destemperados e Bola nas Costas, em parceria com Keep Cooler, que irá unir duas paixões brasileiras: futebol e comida.