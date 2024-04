De hoje a 5 de maio, Porto Alegre recebe a 3ª edição do Festival Bom Gourmet. O evento reúne alguns dos melhores restaurantes da Capital, e três deles estão no Baixo Barra, o complexo gastronômico do BarraShoppingSul. Durante o festival, os clientes poderão aproveitar menus exclusivos e completos – com entrada, prato principal e sobremesa – a preços fixos de R$ 89,90, R$ 109,90 e R$ 129,90.