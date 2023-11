A edição 2023 do Festival do Moscatel Garden chega em seu último fim de semana no próximo dia 25 de novembro. Na terceira edição, o evento ao ar livre passará por três vinícolas no interior de Farroupilha, unindo tudo aquilo que um festival precisa: muita gastronomia, música e, claro, os vinhos e espumantes produzidos no município, reconhecidos nacional e internacionalmente pela sua qualidade.