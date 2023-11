O segundo final de semana da edição 2023 do Festival do Moscatel Garden ocorre na Adega Chesini. Ao ar livre, o evento, que passa pela Cave Antiga no dia 11, conta com muita gastronomia, música, integração e, claro, os grandes astros da festa: os vinhos e espumantes produzidos no município, reconhecidos nacional e internacionalmente pela sua qualidade.