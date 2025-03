Nina Dobrev em "Nossa Vida com Cães".

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (27) exibe Nossa Vida com Cães (2018), mostrando como cachorros conseguem influenciar a história de diferentes pessoas que vivem em Los Angeles, Estados Unidos .

Resumo de Nossa Vida com Cães

Elizabeth (Nina Dobrev) é uma apresentadora de TV que, ao viver uma fase difícil, procura conselhos do terapeuta de seu cachorro. Tara (Vanessa Hudgens) é uma barista corajosa que sonha com uma vida além do café. Daisy (Lauren Lapkus) é uma passeadora de cães que está apaixonada por um cliente. Garrett (John Bass) anseia por um romance enquanto tenta manter seu negócio de adoção de cães de pé.