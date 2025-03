Mudança

No "BBB 25", primeira parte da prova do líder desta quinta começa à tarde

Dinâmica será concluída à noite. Divisão da disputa ocorre por conta do jogo do Brasil contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa, que diminui o horário do programa ao vivo

